Писатель Александр Бушков умер на 70-ом году жизни

Российский писатель Александр Бушков скончался на 70-м году жизни. Писателя прославили романы серий «Пиранья», «Сварог» и другие. Книга «Охота на пиранью» легла в основу фильма Андрея Кавуна.

Источник: Аргументы и факты

О смерти известного российского писателя Александра Бушкова сообщила aif.ru его подруга Елена Кулешова.

«Он умер сегодня», — рассказала она.

В окружении писателя поделились, что с середины сентября он находился в больнице. где проходил лечение от пневмонии.

«29 сентября у него остановилось сердце. Пытались реанимировать, но врачи не смогли его спасти», — отметил собеседник издания.

Александр Бушков родился 5 апреля 1956 года. Как писатель он получил широкую известность в 1990-е годы. Бушков работал в жанрах остросюжетного детектива и фэнтези, автор публицистики на исторические темы. Наиболее известны его циклы романов «Пиранья», «Бешеная», «Сварог». Книга Бушкова «Охота на пиранью» стала основой для одноименного фильма режиссёра Андрея Кавуна.