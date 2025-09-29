Писатель Александр Бушков умер на 70-ом году жизни

О смерти известного российского писателя Александра Бушкова сообщила aif.ru его подруга Елена Кулешова.
«Он умер сегодня», — рассказала она.
В окружении писателя поделились, что с середины сентября он находился в больнице. где проходил лечение от пневмонии.
«29 сентября у него остановилось сердце. Пытались реанимировать, но врачи не смогли его спасти», — отметил собеседник издания.
Александр Бушков родился 5 апреля 1956 года. Как писатель он получил широкую известность в 1990-е годы. Бушков работал в жанрах остросюжетного детектива и фэнтези, автор публицистики на исторические темы. Наиболее известны его циклы романов «Пиранья», «Бешеная», «Сварог». Книга Бушкова «Охота на пиранью» стала основой для одноименного фильма режиссёра Андрея Кавуна.