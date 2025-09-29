Писатель Александр Бушков умер на 70-ом году жизни

Александр Бушков родился 5 апреля 1956 года. Как писатель он получил широкую известность в 1990-е годы. Бушков работал в жанрах остросюжетного детектива и фэнтези, автор публицистики на исторические темы. Наиболее известны его циклы романов «Пиранья», «Бешеная», «Сварог». Книга Бушкова «Охота на пиранью» стала основой для одноименного фильма режиссёра Андрея Кавуна.