Цыганова обвинила россиян в поддержке Украины из-за песни Монеточки*

Российская певица Вика Цыганова обратила внимание на видеозапись, на которой группа людей поет вместе с уличными музыкантами на Сенной площади в Санкт-Петербурге песню певицы Елизаветы Гырдымовой*, известной под псевдонимом Монеточка*. Артистка заявила, что автору песни «омерзительны российские солдаты».
Цыганова указала на то, что в композиции есть строки «Ты солдат, и на какой бы ты ни бился войне, прости, я буду на другой стороне».
— Может показаться, что песня о неприятии войны и насилия, но достоверно известно, что беглая певица донатит ВСУ, а неприязнь испытывает только к российским военным, — подчеркнула певица.
Она добавила, что не понимает, как молодежь устраивает «антивоенные демонстрации» оскорбляющие военнослужащих антивоенные демонстрации, пока украинские войска обстреливают приграничные территории ракетами. Об этом артистка написала в своем Telegram-канале.
13 апреля суд в Санкт-Петербурге арестовал девушку, которая выкрикивала слова «Слава Украине»** на спектакле в концертном зале на Сытнинской улице. Женщина отказалась от дачи показаний и не признала инцидент, который был изложен в протоколе задержания.
*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.
**Лозунг, внесенный Министерство юстиции РФ в перечень нацистских.