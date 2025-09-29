Опубликован «полноценный план» Трампа по завершению войны в Газе

Глава государства предложил план, который состоит из 20 пунктов. Он предполагает, что в Газе появится временное внешнее управление с международным участием и будут размещены международные силы по стабилизации ситуации. План также предусматривает, что принудительного перемещения жителей Газы не будет, им не подразумевается и аннексия или оккупация анклава Израилем.