Ричмонд
+24°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликован «полноценный план» Трампа по завершению войны в Газе

«Полноценный план» президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа предполагает немедленное прекращение боевых действий, вывод войск Израиля и заморозку линии фронта в обмен на освобождение заложников ХАМАС. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщили в пресс-службе Белого дома на официальный странице в социальной сети X.

«Полноценный план» президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа предполагает немедленное прекращение боевых действий, вывод войск Израиля и заморозку линии фронта в обмен на освобождение заложников ХАМАС. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщили в пресс-службе Белого дома на официальный странице в социальной сети X.

Глава государства предложил план, который состоит из 20 пунктов. Он предполагает, что в Газе появится временное внешнее управление с международным участием и будут размещены международные силы по стабилизации ситуации. План также предусматривает, что принудительного перемещения жителей Газы не будет, им не подразумевается и аннексия или оккупация анклава Израилем.

— Никого не будут заставлять покинуть Газу, а те, кто пожелает уехать, смогут сделать это и свободно вернуться, — говорится в документе.

Израиль в конце августа приступил к первым этапам своего наступления на сектор Газа. Начальник Генерального штаба армии Эяль Замир ранее утвердил «основную концепцию» плана вторжения в анклаве. Так, в ходе наступления военные ЦАХАЛ намерены взять под контроль город Газа — самый большой населенный пункт региона.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше