Опубликован «полноценный план» Трампа по завершению войны в Газе

«Полноценный план» президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа предполагает немедленное прекращение боевых действий, вывод войск Израиля и заморозку линии фронта в обмен на освобождение заложников ХАМАС. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщили в пресс-службе Белого дома на официальный странице в социальной сети X.
Глава государства предложил план, который состоит из 20 пунктов. Он предполагает, что в Газе появится временное внешнее управление с международным участием и будут размещены международные силы по стабилизации ситуации. План также предусматривает, что принудительного перемещения жителей Газы не будет, им не подразумевается и аннексия или оккупация анклава Израилем.
— Никого не будут заставлять покинуть Газу, а те, кто пожелает уехать, смогут сделать это и свободно вернуться, — говорится в документе.
Израиль в конце августа приступил к первым этапам своего наступления на сектор Газа. Начальник Генерального штаба армии Эяль Замир ранее утвердил «основную концепцию» плана вторжения в анклаве. Так, в ходе наступления военные ЦАХАЛ намерены взять под контроль город Газа — самый большой населенный пункт региона.