Умер Юрий Чернавский, композитор и заслуженный артист РСФСР

Юрий Чернавский умер на 78-м году жизни.

Умер Юрий Чернавский, композитор, продюсер и заслуженный артист РСФСР. Информация об этом опубликована в социальных сетях музыканта.

«Ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка Юрий Чернавский — замечательный, талантливый, гениальный композитор, чья музыка до сих пор звучит на российской эстраде», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Юрий Чернавский ушел из жизни в понедельник, 29 сентября 2025 года. На момент смерти композитору было 77 лет. В соцсетях также сообщили, что дата и место прощания с Чернавским будут оглашены позднее.

Ранее KP.RU сообщал, что в возрасте 78 лет умерла заслуженный деятель искусств России, заведующая музыкальной частью Академического Театра имени Евгения Вахтангова Татьяна Агаева.