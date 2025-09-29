Умер Юрий Чернавский, композитор и заслуженный артист РСФСР

Умер Юрий Чернавский, композитор, продюсер и заслуженный артист РСФСР. Информация об этом опубликована в социальных сетях музыканта.
«Ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка Юрий Чернавский — замечательный, талантливый, гениальный композитор, чья музыка до сих пор звучит на российской эстраде», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Юрий Чернавский ушел из жизни в понедельник, 29 сентября 2025 года. На момент смерти композитору было 77 лет. В соцсетях также сообщили, что дата и место прощания с Чернавским будут оглашены позднее.
Ранее KP.RU сообщал, что в возрасте 78 лет умерла заслуженный деятель искусств России, заведующая музыкальной частью Академического Театра имени Евгения Вахтангова Татьяна Агаева.