В Бразилии младенец родился с внутриматочной спиралью в руках

В Бразилии родился младенец, который держал в руках внутриматочную спираль. О необычном случает пишет издание The Mirror.
Малыш родился в одной из клиник города Нерополис. По словам врачей, мать ребенка, Араужо де Оливейра, использовала спираль в течение примерно двух лет. Но потом поняла, что беременна.
На фотографии, которую сделали сразу после родов, малыш сжимает между пальцами Т-образный контрацептив. Кадр быстро набрал популярность в социальных сетях.
Фотография, сделанная сразу после рождения, где младенец сжимает между пальцами Т-образный контрацептив быстро разошлась по соцсетям. Акушерка Наталия Родригес, опубликовавшая ее, сопроводила снимок шуточной подписью от лица младенца, говорится в материале.
— Держу свой трофей: это внутриматочная спираль, которая не справилась со мной, — написала она.
Ребенок-богатырь весом 5,75 килограмма также родился и в столичном роддоме № 8 у Надежды и Сергея Яковлевых. В их семье это был уже третий мальчик. Его параметры поразили не только родителей, но и врачей.