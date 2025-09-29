Ричмонд
+24°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бразилии младенец родился с внутриматочной спиралью в руках

В Бразилии родился младенец, который держал в руках внутриматочную спираль. О необычном случает пишет издание The Mirror.

В Бразилии родился младенец, который держал в руках внутриматочную спираль. О необычном случает пишет издание The Mirror.

Малыш родился в одной из клиник города Нерополис. По словам врачей, мать ребенка, Араужо де Оливейра, использовала спираль в течение примерно двух лет. Но потом поняла, что беременна.

На фотографии, которую сделали сразу после родов, малыш сжимает между пальцами Т-образный контрацептив. Кадр быстро набрал популярность в социальных сетях.

Фотография, сделанная сразу после рождения, где младенец сжимает между пальцами Т-образный контрацептив быстро разошлась по соцсетям. Акушерка Наталия Родригес, опубликовавшая ее, сопроводила снимок шуточной подписью от лица младенца, говорится в материале.

— Держу свой трофей: это внутриматочная спираль, которая не справилась со мной, — написала она.

Ребенок-богатырь весом 5,75 килограмма также родился и в столичном роддоме № 8 у Надежды и Сергея Яковлевых. В их семье это был уже третий мальчик. Его параметры поразили не только родителей, но и врачей.