Кадыров наградил солиста ансамбля «Вайнах» Гацаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что вручил награду солисту танцевального ансамбля «Вайнах» Нурди Гацаеву за заслуги перед республикой и за весомый вклад в защиту интересов Отечества.
В своем Telegram-канале Кадыров рассказал, что с этой целью лично навестил коллектив государственного академического ансамбля.
«Я хотел лично наградить солиста ансамбля Нурди Гацаева за его исключительные заслуги перед Чеченской Республикой и её народом, а также значительный вклад в защиту интересов нашего Отечества», — написал глава Чечни.
Он также назвал Гацаева «одним из самых достойных сынов чеченского народа». Кадыров рассказал, что солит добровольно отправился на передовую в зоне СВО, исполнил свой долг с честью и вернулся домой.
