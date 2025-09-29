Ричмонд
Кадыров наградил солиста ансамбля «Вайнах» Гацаева

Танцора отметили за вклад в защиту интересов Отечества.

Источник: Аргументы и факты

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что вручил награду солисту танцевального ансамбля «Вайнах» Нурди Гацаеву за заслуги перед республикой и за весомый вклад в защиту интересов Отечества.

В своем Telegram-канале Кадыров рассказал, что с этой целью лично навестил коллектив государственного академического ансамбля.

«Я хотел лично наградить солиста ансамбля Нурди Гацаева за его исключительные заслуги перед Чеченской Республикой и её народом, а также значительный вклад в защиту интересов нашего Отечества», — написал глава Чечни.

Он также назвал Гацаева «одним из самых достойных сынов чеченского народа». Кадыров рассказал, что солит добровольно отправился на передовую в зоне СВО, исполнил свой долг с честью и вернулся домой.

Ранее сообщалось, что секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров получил памятную медаль «25 лет ОМОН “Ахмат-Крепость”. Чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил, торжественное построение в честь юбилея со дня образования силовой структуры прошло в Грозном.

