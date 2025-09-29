Организации Госстандарта заключили договоренности с компанией из Челябинска на выставке «ИННОПРОМ. Беларусь»

«Важнейшим направлением деятельности БелГИСС является образовательная сфера. Мы стремимся усилить практикоориентированность нашего образовательного процесса. Компания “ЭлМетро” разрабатывает соответствующие метрологические стенды, на которых и будущие метрологи, и те, кто давно работает в этой области, могут получать практические навыки. Поскольку одно из основных направлений у нас — повышение квалификации белорусских метрологов, то для нас важно получить качественные учебные стенды. Сейчас активно ведется проработка еще одного соглашения, которое бы касалось непосредственно практической реализации на базе образовательного центра “Академия качества” БелГИСС соответствующих учебных классов и монтажа соответствующих стендов», — рассказал Александр Скуратов.