Организации Госстандарта заключили договоренности с компанией из Челябинска на выставке «ИННОПРОМ. Беларусь»

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Госстандарта — Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС) и Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ) подписали сегодня на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» документы о сотрудничестве с ООО «ЭлМетро-Инжиниринг» из Челябинска, сообщили БЕЛТА в Госстандарте.
В церемонии подписания приняли участие председатель Госстандарта Елена Моргунова и министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб.
Соглашение о сотрудничестве подписали директор БелГИСС Александр Скуратов и со стороны ООО «ЭлМетро-Инжиниринг» — директор по маркетингу и развитию Группы компаний «ЭлМетро» Евгений Гаврильчик.
«Важнейшим направлением деятельности БелГИСС является образовательная сфера. Мы стремимся усилить практикоориентированность нашего образовательного процесса. Компания “ЭлМетро” разрабатывает соответствующие метрологические стенды, на которых и будущие метрологи, и те, кто давно работает в этой области, могут получать практические навыки. Поскольку одно из основных направлений у нас — повышение квалификации белорусских метрологов, то для нас важно получить качественные учебные стенды. Сейчас активно ведется проработка еще одного соглашения, которое бы касалось непосредственно практической реализации на базе образовательного центра “Академия качества” БелГИСС соответствующих учебных классов и монтажа соответствующих стендов», — рассказал Александр Скуратов.
Второй документ касался передачи ООО «ЭлМетро-Инжиниринг» макета метрологической лаборатории БелГИМ. Документ подписали Евгений Гаврильчик и директор БелГИМ Александр Казачок.
«Макет метрологической лаборатории мы передаем БелГИМ для демонстрации наших технологических возможностей. Сегодняшние события являются продолжением встречи, состоявшейся в рамках выставки “Метрология без границ” в Москве в мае этого года», — прокомментировал директор по маркетингу и развитию Группы компаний «ЭлМетро» Евгений Гаврильчик.
В свою очередь, директор БелГИМ Александр Казачок рассказал, что институт сотрудничает с «ЭлМетро» на протяжении нескольких лет в области испытаний средств измерений. Приборами этой компании пользуются как организации национальной инфраструктуры качества, так и промышленные предприятия страны.
Председатель Госстандарта Елена Моргунова и министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб провели деловую встречу. Для определения конкретных направлений руководитель комитета предложила российским коллегам посетить БелГИСС и БелГИМ и ознакомиться с их возможностями в части испытаний и измерений. -0-