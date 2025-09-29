Скончался автор песни «Здравствуй, мальчик Бананан» Юрий Чернавский

Композитор Юрий Чернавский ушел из жизни в возрасте 77 лет. Информация о дате и месте прощания с артистом будет обозначена позже. Об этом сообщили родственники музыканта на его странице в социальной сети Facebook*.
— Семья глубоко скорбит и просит всех, кто знал и ценил его, сохранить светлые воспоминания, — говорится в сообщении.
Юрий Чернавский появился на свет в 1947 году в Тамбове. Он активно занимался творчеством, в том числе выступал в составе разнообразных джазовых и рок-коллективов. Музыкант сотрудничал не только с советскими, но и с зарубежными исполнителями. Еще в 1969—1973 годах трудился в джазовых оркестрах Леонида Утесова и Дмитрия Покрасса.
Позже Чернавский начал экспериментировать со звучанием. Он был музыкальным руководителем и аранжировщиком в вокально-инструментальных ансамблях «Фантазия», «Красные маки», «Веселые ребята» и рок-группе «Карнавал». Композитор написал композицию «Здравствуй, мальчик Бананан», которая затем использовалась в одном из главных фильмов перестройки — кинокартине «Асса» Сергея Соловьева.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.