Скончался автор песни «Здравствуй, мальчик Бананан» Юрий Чернавский

Юрий Чернавский появился на свет в 1947 году в Тамбове. Он активно занимался творчеством, в том числе выступал в составе разнообразных джазовых и рок-коллективов. Музыкант сотрудничал не только с советскими, но и с зарубежными исполнителями. Еще в 1969—1973 годах трудился в джазовых оркестрах Леонида Утесова и Дмитрия Покрасса.