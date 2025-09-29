Жителей столичного региона предупредили о начавшихся заморозках и гололедице

Первым отрицательную отметку прошел подмосковный поселок Черусти, который обычно промерзает быстрее других населенных пунктов региона из-за расположения в низине и обилия болот. В других частях региона температура пока не перешагнула через 0. Так, в Электростали пока плюс 0,6 градуса. В Москве же термометры держатся на отметке около плюс 7 градусов, говорится в материале.