Жителей столичного региона предупредили о начавшихся заморозках и гололедице

Заморозки, которые синоптики прогнозировали на ночь с понедельника на вторник в Москве и области, начались. Об этом предупредили в Гидрометцентре России.
— Температура воздуха на восточных окраинах Подмосковья уже опустилась до минус 1,7 градуса, — приводит слова источника РИА Новости.
Первым отрицательную отметку прошел подмосковный поселок Черусти, который обычно промерзает быстрее других населенных пунктов региона из-за расположения в низине и обилия болот. В других частях региона температура пока не перешагнула через 0. Так, в Электростали пока плюс 0,6 градуса. В Москве же термометры держатся на отметке около плюс 7 градусов, говорится в материале.
— По информации синоптиков, в ночные часы и до утра 30 сентября в столице ожидается местами переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы, — предупредили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.
Ночные заморозки приходят в столицу, однако снега в ближайшее время ждать не стоит. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.