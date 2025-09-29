Участник команды КВН «Парни из Баку» Джабир Иманов умер в 49 лет

Азербайджанский актер и участник команды КВН «Парни из Баку» Джабир Иманов скончался на 50-м году жизни. Об этом сообщил портал Oxu.
По предварительной информации, причиной смерти артиста стал сердечный приступ.
Согласно данным журналистов, заслуженный артист Азербайджана внезапно потерял сознание в спортзале в Баку. Друзья попытались оказать ему первую помощь, включая массаж сердца. Позднее помощь попытались оказать и прибывшие медицинские работники, но им не удалось спасти мужчину. Он скончался спустя 40 минут.
Джабир Иманов играл в КВН с 1992 по 2001 год. Он становился чемпионом КВН в 1992 году, обладателем Летнего кубка в 1995-м и «Чемпионом века» в 2000 году. Помимо участия в КВН, артист снимался в кино, работал режиссером и продюсером, передает «Российская газета».