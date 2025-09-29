Ричмонд
МВД и Минцифры запустили онлайн-сервис для любителей тюнинга машин

В сервисе размещен поэтапный алгоритм действий автовладельца по ряду необходимых согласований и сбору документов.

Источник: istockphoto.com

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о запуске нового онлайн-сервиса, разработанного МВД совместно с Минцифры, для подачи заявок на оформление разрешения на тюнинг автомобилей. Сервис интегрирован с порталом Госуслуг.

В своем Telegram-канале Волк отметила, что МВД России вместе с Минцифры России запустили новый онлайн-инструмент для подачи заявлений на государственные услуги, касающиеся разрешений на модификацию конструкции эксплуатируемого транспортного средства, а также оформления свидетельства о соответствии ТС изменениям в конструкции требованиям безопасности.

Она также подчеркнула, что сервис предоставляет пошаговую инструкцию для автовладельцев, описывающую необходимые согласования и сбор документов о выполненных работах при изменении конструкции автомобиля.

Использование этого цифрового сервиса упрощает процесс для граждан, позволяя подавать заявления на получение услуг, не выходя из дома, и выбирать удобное время и место для получения результата. Теперь возможность оформления разрешения на изменение конструкции автотранспорта реализована в электронном формате.

«Функционал сервиса “Внесение изменений в конструкцию ТС” интегрирован в федеральную государственную информационную систему “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)” в разделе “Транспорт. Права”», — добавила Волк.

Кроме того, данный ресурс содержит детализированную последовательность шагов для владельца транспортного средства, описывающую необходимые процедуры согласования и перечень требуемой документации по завершенным работам, связанным с модификацией конструкции автомобиля.

