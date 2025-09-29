Стала известна причина смерти писателя Александра Бушкова

Известный российский писатель Александр Бушков умер на 70-ом году жизни в больнице от остановки сердца. Об этом стало известно aif.ru.
Его друг и коллега Дмитрий Иванов отметил, что Бушков попал в больницу в середине сентября с пневмонией и ишемией. По его словам, Бушков был в сознании, но не мог вставать.
29 сентября у Бушкова остановилось сердце. По словам бывшей супруги писателя Елены, которая навещала его в больнице, врачи проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не смогли.
Александру Бушкову, работавшему в жанрах остросюжетного детектива и фэнтези, было 69 лет. Он начал печататься в 1970-х, но большая слава к нему пришла в 90-х, когда писатель выпустил свои знаменитые циклы «Пиранья», «Бешеная», «Сварог» и другие. Книга Бушкова «Охота на пиранью» стала основой для одноименного фильма режиссёра Андрея Кавуна с Евгением Мироновым, Владимиром Машковым, Андреем Мерзликиным и Сергеем Гармашем.