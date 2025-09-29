Стала известна причина смерти писателя Александра Бушкова

Александру Бушкову, работавшему в жанрах остросюжетного детектива и фэнтези, было 69 лет. Он начал печататься в 1970-х, но большая слава к нему пришла в 90-х, когда писатель выпустил свои знаменитые циклы «Пиранья», «Бешеная», «Сварог» и другие. Книга Бушкова «Охота на пиранью» стала основой для одноименного фильма режиссёра Андрея Кавуна с Евгением Мироновым, Владимиром Машковым, Андреем Мерзликиным и Сергеем Гармашем.