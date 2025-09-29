Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбил насмерть и уехал: на трассе в Башкирии погиб медведь

При ДТП в Башкирии погиб медведь.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на автодороге Мраково-Мурадымово вблизи деревни Сатлыки насмерть сбили медведя. Об этом сообщило региональное министерство экологии.

По предварительной информации, наезд на дикое животное совершил водитель автомобиля Chevrolet Niva, который после происшествия скрылся с места.

Специалисты оценили ущерб животному миру в 60 тысяч рублей. Погибшее животного было утилизировано.

Минэкологии напомнило водителям о необходимости соблюдать повышенную осторожность при езде по дорогам, особенно в темное время суток и в сумерки, когда активность диких животных возрастает. При любом подобном случае ДТП необходимо зарегистрировать совместно с сотрудниками ГАИ и представителями Минэкологии.

Напомним, ранее произошел похожий случай, но уже с участием медвежонка. После столкновения с автомобилем он сорвался со скалы. Несмотря на усилия зооволонтеров, он скончался. Смерть наступила под воздействием сильных обезболивающих препаратов, что позволило избежать мучений животного.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.