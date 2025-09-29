Сбил насмерть и уехал: на трассе в Башкирии погиб медведь

Минэкологии напомнило водителям о необходимости соблюдать повышенную осторожность при езде по дорогам, особенно в темное время суток и в сумерки, когда активность диких животных возрастает. При любом подобном случае ДТП необходимо зарегистрировать совместно с сотрудниками ГАИ и представителями Минэкологии.