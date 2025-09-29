Сбил насмерть и уехал: на трассе в Башкирии погиб медведь

В Башкирии на автодороге Мраково-Мурадымово вблизи деревни Сатлыки насмерть сбили медведя. Об этом сообщило региональное министерство экологии.
По предварительной информации, наезд на дикое животное совершил водитель автомобиля Chevrolet Niva, который после происшествия скрылся с места.
Специалисты оценили ущерб животному миру в 60 тысяч рублей. Погибшее животного было утилизировано.
Минэкологии напомнило водителям о необходимости соблюдать повышенную осторожность при езде по дорогам, особенно в темное время суток и в сумерки, когда активность диких животных возрастает. При любом подобном случае ДТП необходимо зарегистрировать совместно с сотрудниками ГАИ и представителями Минэкологии.
Напомним, ранее произошел похожий случай, но уже с участием медвежонка. После столкновения с автомобилем он сорвался со скалы. Несмотря на усилия зооволонтеров, он скончался. Смерть наступила под воздействием сильных обезболивающих препаратов, что позволило избежать мучений животного.
