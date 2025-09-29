Галкин* объяснил, почему он снял обручальное кольцо

8 августа Галкин* прокомментировал произошедшее, опубликовав в блоге фотографию с гипсом на пальце. Артист рассказал, что он в трезвом состоянии ехал на велосипеде по главной дороге «по всем правилам». Автомобиль, ехавший по боковой дороге, выехал на главную, не затормозив, и врезался в Галкина*.