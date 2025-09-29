Переехавший в Россию блогер-африканец Кадрол рассказал, что его удивило в стране

Победитель международного музыкального конкурса «Интервидение» Дык Фук из Вьетнама подготовился к путешествию по столице России, в частности он запасся лапшой. Однако певец признался, что за время пребывания в Москве очень полюбил русскую кухню. В особенности артисту понравился борщ со сметаной. По его словам, это «слишком вкусно».