Переехавший в Россию блогер-африканец Кадрол рассказал, что его удивило в стране

Известный блогер Кадрол, который переехал в Крым из Конго, рассказал, какой факт о России удивил его больше всего. Об этом он порассуждал в шоу «Летний подкаст № 1», выпуск доступен в социальной сети «ВКонтакте».
Ведущий подкаста, блогер и рэпер Эльдар Джарахов рассказал, что однажды во Франции случайно заказал в ресторане блюдо из голубя.
— А я удивился от того, что здесь (в России — прим. «ВМ») голубь — это несъедобное… У нас едят, — заявил в ответ Кадрол.
Он в шутку добавил, что хотел бы попробовать в России блюдо из этой птицы.
Кадрол рассказал, что уехал из Африки еще в 2018 году, когда окончил школу, чтобы продолжить учится в России. А потом он в течение года учил русский язык.
Победитель международного музыкального конкурса «Интервидение» Дык Фук из Вьетнама подготовился к путешествию по столице России, в частности он запасся лапшой. Однако певец признался, что за время пребывания в Москве очень полюбил русскую кухню. В особенности артисту понравился борщ со сметаной. По его словам, это «слишком вкусно».