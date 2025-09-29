Ричмонд
Каждый четвертый участник нашел работу в первый день республиканской «серебряной» ярмарки вакансий

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первый день республиканской «серебряной» ярмарки вакансий в ней приняли участие 1 тыс. человек, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В первый день республиканской акции проведена 21 ярмарка вакансий. В них приняли участие 400 нанимателей, которые представили 4,5 тыс. вакансий: в среднем четыре-пять вариантов трудоустройства на человека.

В «серебряной» ярмарке вакансий сегодня приняли участие 1 тыс. человек и уже 256 человек договорились о трудоустройстве. Почти каждый четвертый участник уже нашел работу.

Ярмарки продлятся пять дней, до 3 октября. График проведения ярмарок опубликован на сайте Министерства труда и социальной защиты. -0-