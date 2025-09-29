Первая в мире виртуальная актриса-нейросеть дебютировала в Голливуде

Она представляет собой гиперреалистичного персонажа, который может вести диалоги и даже общаться с поклонниками. Еще в июле она объявила на своей странице в Сети о том, что поучаствовала в создании комедийного скетча «Комиссар ИИ». Создателем Норвуд стала актриса, комик и продюсер Элин Ван дер Вельден. Она возглавляет компанию Particle6, которая недавно запустила студию Xicoia.