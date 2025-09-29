СМИ проиграли битву за молодежь: «Традиционка» больше не источник новостей

В 2025 году произошла кардинальная трансформация в медиапотреблении молодёжи, которая фактически отодвинула традиционные СМИ на второй план. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Роман Серебряный, секретарь Союза журналистов России (СЖР) и доцент МГУ.
По словам Серебряного, сегодня источники новостей у молодёжи кардинально меняются в сторону интернета и соцсетей. Секретарь СЖР представил статистику, которая подтверждает драматический сдвиг.
«Около 80% молодежи 16−24 лет получают новости из интернета», при этом 75% из них «полагаются на соцсети», — отметил он.
Среди самой молодой аудитории — подростков 12−15 лет — 57% используют соцсети для новостей. А основном источником новостей для 11% подростков 12−15 лет стала социальная сеть TikTok.
Ключевая особенность этого процесса состоит в том, что молодёжь предпочитает не официальный формат, а контент, поданный в формате видео и коротких сообщений.
Как отмечает эксперт, молодые люди «чаще узнают новости от людей, на которых подписаны, чем из традиционных СМИ». Это касается даже серьезных тем на политические и социальные темы.
В заключение Роман Серебряный подчёркивает главный вывод, который скрывается за этими цифрами: «Таким образом, у молодежи 2025 года главные источники новостей — это соцсети с акцентом на видео и контент от инфлюенсеров, что меняет как формат подачи новостей, так и уровень доверия к разным каналам информации».
