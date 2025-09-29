Мишустин раскрыл подробности разработки российских препаратов против рака

Во время выступления на пленарной сессии иннопрома «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего» в Минске глава правительства заявил о неплохих результатах в отечественной фармацевтической промышленности. Он уточнил, что российские ученые разработали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии.