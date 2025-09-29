Ричмонд
Мишустин раскрыл подробности разработки российских препаратов против рака

Российские лекарства, предназначенные для лечения рака крови и опухолей, находятся на финальной стадии разработки. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Во время выступления на пленарной сессии иннопрома «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего» в Минске глава правительства заявил о неплохих результатах в отечественной фармацевтической промышленности. Он уточнил, что российские ученые разработали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии.

— На финальной стадии разработки находятся и другие передовые лекарства — для лечения рака крови, а также против опухолей, — заявил Мишустин, которого цитирует РИА Новости.

3 августа директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что больные меланомой пациенты могут начать получать вакцину от онкологии уже в ближайшие месяцы.

«Вечерняя Москва» выяснила у главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, как будет работать российская вакцина против меланомы и как ее будут дорабатывать в случае высокой эффективности.