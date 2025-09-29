На 78-м году жизни скончался композитор Юрий Чернавский

Карьера Юрия Чернавского была невероятно разнообразной: он играл в эстрадных, джазовых, поп- и рок-коллективах СССР, а также сотрудничал с известными советскими, российскими и зарубежными артистами. В качестве продюсера он реализовал ряд крупных музыкальных фестивалей и проектов. Композитор написал музыку к ряду кинофильмов и мультфильмов. Чернавский является лауреатом престижных музыкальных и телевизионных конкурсов. С 1994 года он жил и работал в Лос-Анджелесе.