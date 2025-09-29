Северное сияние осветило небо над Россией: красивые фотографии появились в сети

В небе над разными регионами России заметили северное сияние, осветившее небо. В Сети появились красивые кадры, сделанные жителями Свердловской, Ленинградской, Нижегородской области и Карелии.
Фото: starvisor.ru.
Также полярное сияние было замечено и в небе над Подмосковьем. При этом буйство красок в ночи, появившееся над регионом, выйдет на пик к 23:00 по мск.
Фото: starvisor.ru.
До этого представители лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщали о повышенной вероятности полярных сияний в европейской части страны.
Фото: starvisor.ru Фото: starvisor.ru Фото: starvisor.ru Фото: Софья.
Ранее KP.RU сообщал, что в России с начала сентября начались интенсивные полярные сияния, которое можно заметить в разных регионах страны.
