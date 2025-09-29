Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Северное сияние осветило небо над Россией: красивые фотографии появились в сети

Над несколькими регионами России заметили северное сияние.

Источник: Комсомольская правда

В небе над разными регионами России заметили северное сияние, осветившее небо. В Сети появились красивые кадры, сделанные жителями Свердловской, Ленинградской, Нижегородской области и Карелии.

Фото: starvisor.ru.

Также полярное сияние было замечено и в небе над Подмосковьем. При этом буйство красок в ночи, появившееся над регионом, выйдет на пик к 23:00 по мск.

Фото: starvisor.ru.

До этого представители лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщали о повышенной вероятности полярных сияний в европейской части страны.

Фото: starvisor.ru Фото: starvisor.ru Фото: starvisor.ru Фото: Софья.

Ранее KP.RU сообщал, что в России с начала сентября начались интенсивные полярные сияния, которое можно заметить в разных регионах страны.

О том, как это красивое небесное явление связано с магнитными бурями и что именно вызывает полярные сияния — читайте в нашей статье.