Навроцкий направил в сейм Польши законопроект о борьбе с бандеровской идеологией

Президент Польши Кароль Навроцкий направил в сейм республики законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за распространение бандеровской идеологии. Об этом сообщает пресс-служба Канцелярии польского лидера.
«Целью изменений является противодействие распространению на территории Республики Польша идеологии и ложных утверждений о преступлениях», — говорится в сообщении.
Законопроект направлен на борьбу в Польше с представителями и соратниками ОУН* и УПА*, бандеровской идеологией и другими украинскими националистическими формированиями.
Ранее KP.RU сообщал, что Кароль Навроцкий призвал сажать в тюрьму за демонстрацию символики ОУН и УПА* после скандала с демонстрацией бандеровских флагов в Польше.
*ОУН — признана экстремистской и запрещена на территории России.
*УПА — включена в список нацистских организаций и запрещена в РФ.