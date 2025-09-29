Ричмонд
Навроцкий направил в сейм Польши законопроект о борьбе с бандеровской идеологией

В сейм Польши внесен законопроект об уголовной ответственности за распространение бандеровской идеологии.

Источник: Комсомольская правда

Президент Польши Кароль Навроцкий направил в сейм республики законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за распространение бандеровской идеологии. Об этом сообщает пресс-служба Канцелярии польского лидера.

«Целью изменений является противодействие распространению на территории Республики Польша идеологии и ложных утверждений о преступлениях», — говорится в сообщении.

Законопроект направлен на борьбу в Польше с представителями и соратниками ОУН* и УПА*, бандеровской идеологией и другими украинскими националистическими формированиями.

Ранее KP.RU сообщал, что Кароль Навроцкий призвал сажать в тюрьму за демонстрацию символики ОУН и УПА* после скандала с демонстрацией бандеровских флагов в Польше.

*ОУН — признана экстремистской и запрещена на территории России.

*УПА — включена в список нацистских организаций и запрещена в РФ.