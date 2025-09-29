ЖКХ Минска объявило крупную проверку жилых домов осенью 2025 года

Работники ЖКХ Минска сообщили, что проверят техническое состояние крыш и их конструктивных элементов, а еще фасадов, балконов и лоджий. Осмотрят парапетные ограждения и входные группы, а также заполнение окон и дверей да и в целом техническое состояние подъездов. Под учет попадут и приборы учета расхода тепла и системы авторегулирования тепловой энергии.