ЖКХ Минска объявило крупную проверку жилых домов осенью 2025 года

Минское городское жилищное хозяйство объявило крупную проверку жилых домов в рамках осеннего осмотра организациями ЖКХ города.
Проводят осенний осмотр ради сохранности и надежности в эксплуатации минского жилфонда. Вместе с тем проверка поможет выявить участки с дефектами как в конструктивных элементах, так и в инженерных системах зданий и сооружений. Будут затронуты осмотром осенью-2025 также элементы благоустройства придомовых территорий. Речь, например, про состояние усовершенствованного покрытия, техсостояние оборудования детских игровых и спортплощадок.
Работники ЖКХ Минска сообщили, что проверят техническое состояние крыш и их конструктивных элементов, а еще фасадов, балконов и лоджий. Осмотрят парапетные ограждения и входные группы, а также заполнение окон и дверей да и в целом техническое состояние подъездов. Под учет попадут и приборы учета расхода тепла и системы авторегулирования тепловой энергии.
Заглянут в рамках осеннего осмотра техэтажи и чердаки «на предмет надлежащего санитарного и противопожарного состояния». Уточнят и состояние дымовых и вентканалов, систем защиты от дыма, автоматической пожарной сигнализации. Последнее прежде всего коснется домов повышенной этажности.
Среди целей акции — предотвращение аварийных ситуаций и уточнение объемов работ на текущие ремонты как на 2025 год, так и на 2026-й.
