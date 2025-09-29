Мирра Андреева рассказала, какое прозвище для нее придумали в Китае

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что поклонники из Китая придумали ей необычное прозвище. Об этом пишет РИА Новости.
По словам спортсменки, китайские болельщики называют ее «маленькая пряная Мирра», говорится в материале.
Сейчас теннисистка принимает участие в турнире WTA 1000 в Пекине. Андреевой удалось выйти в четвертый круг. Ее следующей соперницей станет победительница матча между австралийской спортсменкой Майей Джойнт представительница Великобритании Сонай Картал.
В середине сентября президент России Владимир Путин своим указом наградил Мирру Андрееву и ее напарницу Диану Шнайдер орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В июле с россиянкой произошел еще один необычный случай. Андреева победила в четвертом круге Уимблдона, обыграв спортсменку Эмму Наварро, но не сразу осознала свою победу, она продолжила готовиться к игре, поправляя свою ракетку.
В мае Андреева не смогла сдержать эмоции на корте во время прошедшего в Риме матча четвертого круга турнира WTA 1000 с датчанкой Кларой Тосон. Разговаривая с арбитром, россиянка заплакала.