Американец принял роды у жены, не прекращая вести автомобиль

Американец в Чикаго принял роды у жены, когда находился за рулем автомобиля. Утром 41-летняя женщина проснулась с сильными спазмами, а после усиления боли попросила мужа доставить ее в роддом, который находится в 15 минутах езды от дома.
Пара была уверена, что им удастся добраться до больницы вовремя. Однако по дороге схватки становились все интенсивнее, и в какой-то момент женщина поняла, что рожает. Ее муж в то же время обернулся, увидел голову младенца между ног супруги и начал паниковать. Он взял себя в руки и, не убирая ноги с тормоза, принял роды, затем полностью остановил транспорт и вызвал докторов.
— Приехали фельдшеры, которые взяли ребенка, отсосали жидкость из носа, пережали и перерезали пуповину. Затем пара и их новорожденный ребенок были доставлены в отделение неотложной помощи. Малышка Айра провела день в отделении интенсивной терапии новорожденных с кислородной и внутривенной поддержкой, и через три дня их обоих выписали из больницы, — передает People.
Связанная с родами удивительная история произошла в Санкт-Петербурге на станции метро «Горьковская», где женщина родила ребенка прямо на платформе.