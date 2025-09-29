Американец принял роды у жены, не прекращая вести автомобиль

Пара была уверена, что им удастся добраться до больницы вовремя. Однако по дороге схватки становились все интенсивнее, и в какой-то момент женщина поняла, что рожает. Ее муж в то же время обернулся, увидел голову младенца между ног супруги и начал паниковать. Он взял себя в руки и, не убирая ноги с тормоза, принял роды, затем полностью остановил транспорт и вызвал докторов.