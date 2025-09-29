Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американец принял роды у жены, не прекращая вести автомобиль

Американец в Чикаго принял роды у жены, когда находился за рулем автомобиля. Утром 41-летняя женщина проснулась с сильными спазмами, а после усиления боли попросила мужа доставить ее в роддом, который находится в 15 минутах езды от дома.

Американец в Чикаго принял роды у жены, когда находился за рулем автомобиля. Утром 41-летняя женщина проснулась с сильными спазмами, а после усиления боли попросила мужа доставить ее в роддом, который находится в 15 минутах езды от дома.

Пара была уверена, что им удастся добраться до больницы вовремя. Однако по дороге схватки становились все интенсивнее, и в какой-то момент женщина поняла, что рожает. Ее муж в то же время обернулся, увидел голову младенца между ног супруги и начал паниковать. Он взял себя в руки и, не убирая ноги с тормоза, принял роды, затем полностью остановил транспорт и вызвал докторов.

— Приехали фельдшеры, которые взяли ребенка, отсосали жидкость из носа, пережали и перерезали пуповину. Затем пара и их новорожденный ребенок были доставлены в отделение неотложной помощи. Малышка Айра провела день в отделении интенсивной терапии новорожденных с кислородной и внутривенной поддержкой, и через три дня их обоих выписали из больницы, — передает People.

Связанная с родами удивительная история произошла в Санкт-Петербурге на станции метро «Горьковская», где женщина родила ребенка прямо на платформе.