В Алматы будут организованы автобусные маршруты после исторического матча с «Реалом»

Один из самых титулованных футбольных клубов мира, «Реал Мадрид», прибыл в Алматы, передает DKNews.kz.

Источник: Gov

Этот визит стал историческим событием для города.

Центральный стадион полностью готов к приёму мадридской команды: газон соответствует международным стандартам, система освещения и инфраструктура проверены. Для судей и игроков созданы все условия, раздевалки подготовлены и оснащены всем необходимым для комфорта спортсменов.

Особое внимание уделено внутреннему оформлению стадиона, обновлены трибуны и появилась новая художественная роспись, созданная с учётом архитектуры стадиона и айдентики города Алматы. А для удобства зрителей заменено более полутора тысяч сидений, обновлены санитарные помещения, также установлено 60 биотуалетов.

Для поддержания общественного порядка и безопасности во время матча задействованы 2 382 сотрудника Департамента полиции города Алматы. На контрольно-пропускных пунктах установлены металлодетекторы и ручные сканеры. На территории дежурят кареты скорой помощи и пожарные расчёты, проверены планы эвакуации и система оповещения.

После матча, чтобы болельщики комфортно добрались до дома, будет организована работа 60 автобусов.

Движение транспорта будет проходить по улицам Абая, Сатпаева и Байтурсынова. Автобусы будут осуществлять свои маршруты по шести направлениям:

Центральный стадион — «Алматы Арена» — западное направление; Центральный стадион — Райымбек/Алатау — западное направление; Центральный стадион — ж/д вокзал Алматы-1; Центральный стадион — мкр. Орбита; Центральный стадион — мкр. Жулдыз — восточное направление; Центральный стадион — Аэропорт — восточное направление.

Таким образом, приезд «Реал Мадрид» в Алматы сопровождается комплексной подготовкой Центрального стадиона: обновлены поле, освещение, трибуны и инфраструктура, обеспечены безопасность и транспортная доступность. Всё соответствует мировым стандартам, чтобы жители и гости города могли стать свидетелями исторического события.