В Алматы будут организованы автобусные маршруты после исторического матча с «Реалом»

Для поддержания общественного порядка и безопасности во время матча задействованы 2 382 сотрудника Департамента полиции города Алматы. На контрольно-пропускных пунктах установлены металлодетекторы и ручные сканеры. На территории дежурят кареты скорой помощи и пожарные расчёты, проверены планы эвакуации и система оповещения.