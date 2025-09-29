Младенец появился на свет со спиралью в руках: Контрацепция не помешала родиться чуду

Ранее KP.RU сообщал о трагедии, произошедшей с матерью из США. Однажды рядом с ее 15-летним сыном разорвалась шина, и женщина оказалась поблизости. Она стала свидетельницей ужасного момента, когда увидела часть мозга своего ребенка. Несмотря на это, произошло настоящее чудо — парень смог выжить после страшного инцидента.