Младенец появился на свет со спиралью в руках: Контрацепция не помешала родиться чуду

В Бразилии новорожденный появился на свет, держа спираль в руке. Медики, принимавшие участие в этих родах, решили запечатлеть такое невероятное событие на фото. Об этой шокирующей истории написало издание The Mirror.
Известно, чудо-младенец родился в одной из больниц города Нерополис. По словам медиков, Араужо де Оливейра пользовалась спиралью примерно два года, когда неожиданно узнала о беременности.
Снимок, на котором новорожденный крепко держит в руке Т-образный контрацептив, мгновенно стал вирусным в Интернете. Акушерка Наталия Родригес, разместившая это фото в своих соцсетях, добавила к нему шутливую подпись от имени малыша.
«Держу свой трофей: это внутриматочная спираль, которая не справилась со мной», — написала она в публикации.
