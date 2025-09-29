Навроцкий предложил ввести в Польше ответственность за бандеровскую идеологию

22 августа власти Польши приняли решение о депортации 18-летней украинки по имени Ангелина после того, как она продемонстрировала бандеровский флаг на концерте белорусского рэпера Макса Коржа. Девушка рассказала, что местные правоохранители приехали за ней в 06:00, забрали, не дав собрать вещи, и депортировали на Украину.