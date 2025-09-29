Навроцкий предложил ввести в Польше ответственность за бандеровскую идеологию

Президент Польши Кароль Навроцкий внес в сейм законопроект, согласно которому в стране введут уголовную ответственность за распространение бандеровской идеологии. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщили в его канцелярии.
— Целью изменений является противодействие распространению на территории Республики Польша идеологии и ложных утверждений о преступлениях, совершенных членами и соратниками ОУН*, группировки Бандеры* и УПА*, а также других украинских формирований, сотрудничавших с Третьим немецким рейхом. В частности, преступлений геноцида, совершенных против поляков на Волыни, — передает Telegram-канал «РИА Новости».
22 августа власти Польши приняли решение о депортации 18-летней украинки по имени Ангелина после того, как она продемонстрировала бандеровский флаг на концерте белорусского рэпера Макса Коржа. Девушка рассказала, что местные правоохранители приехали за ней в 06:00, забрали, не дав собрать вещи, и депортировали на Украину.
11 августа министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш осудил этот инцидент, произошедший 9 августа, подчеркнув, что гости Польши должны соблюдать ее законы и обычаи.
*Запрещенные в России террористические организации.