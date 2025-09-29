Ричмонд
Писатель Александр Бушков скончался в возрасте 69 лет

Известный российский писатель Александр Бушков скончался 29 сентября 2025 года в возрасте 69 лет. О его смерти сообщила близкая подруга литератора Елена Кулешова. По ее словам, Бушков умер сегодня в больнице, где находился на лечении.

Писатель умер 29 сентября.

«Он умер сегодня. 29 сентября у него остановилось сердце. Пытались реанимировать, но врачи не смогли его спасти», — заявила она изданию aif.ru.

Александр Бушков родился 5 апреля 1956 года. Наибольшую популярность он получил в 1990-х годах как автор остросюжетных детективов, фантастики и публицистики на исторические темы. Среди наиболее известных произведений писателя — циклы романов «Пиранья», «Бешеная», «Сварог». По мотивам его книги «Охота на пиранью» в 2006 году был снят одноименный фильм режиссера Андрея Кавуна. Бушков также публиковал работы, посвященные альтернативной истории и неразгаданным тайнам прошлого.