Писатель Александр Бушков скончался в возрасте 69 лет

Александр Бушков родился 5 апреля 1956 года. Наибольшую популярность он получил в 1990-х годах как автор остросюжетных детективов, фантастики и публицистики на исторические темы. Среди наиболее известных произведений писателя — циклы романов «Пиранья», «Бешеная», «Сварог». По мотивам его книги «Охота на пиранью» в 2006 году был снят одноименный фильм режиссера Андрея Кавуна. Бушков также публиковал работы, посвященные альтернативной истории и неразгаданным тайнам прошлого.