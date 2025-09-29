В Уфе городскую недвижимость распродают за бесценок

Администрация Уфы выставила на торги два нежилых помещения в подвалах жилых домов. Установленная начальная цена является минимально допустимой. Об этом сообщило UfaTime.ru.
Первый лот представляет собой помещение площадью 52,5 м² на улице Касимовской, 6/1. Его начальная цена составляет 83 741 рубль. Второй объект находится на улице Первомайской, 65а, его площадь — 82,6 м², а стоимость — 141 800 рублей.
Организацию торгов поручили «Российскому аукционному дому». Потенциальные покупатели могут подать заявки дистанционно через электронную площадку «РАД» до 17 ноября 2025 года.
Продажа по минимальной цене — это особая форма приватизации. К этому этапу прибегают после того, как не удалось реализовать имущество через публичное предложение. Такой аукцион позволяет вовлечь невостребованные городские объекты в хозяйственный оборот.
