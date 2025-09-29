Блогер из Конго Кадрол удивился отсутствию голубей в меню россиян

Ранее сообщалось о задержании в Москве треш-блогера Юлии Финесс, известной своими провокационными публикациями. Её подозревают в распространении контента, содержащего рекламу наркотиков, трансляции драк и видео со стрельбой в центре города. Кроме того, блогерша не скрывает своих отношений с несовершеннолетним подростком, что вызвало обеспокоенность общественности. Юлия Финесс и ранее привлекала внимание правоохранительных органов и проходила принудительное лечение.