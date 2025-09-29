Блогер из Конго Кадрол удивился отсутствию голубей в меню россиян

Кадрол объяснил, что в его родной стране голуби являются обычным блюдом, и он был крайне удивлён, узнав, что в России этих пернатых не едят.
«А я офигел от того, что здесь (в России. — Прим. Life.ru) голубь — это несъедобное. У нас (голубей. — Прим. Life.ru) едят», — поделился блогер.
Кадрол также рассказал, что переехал в Россию в 2018 году для поступления в университет, и в первый год ему пришлось усиленно изучать русский язык.
Ранее сообщалось о задержании в Москве треш-блогера Юлии Финесс, известной своими провокационными публикациями. Её подозревают в распространении контента, содержащего рекламу наркотиков, трансляции драк и видео со стрельбой в центре города. Кроме того, блогерша не скрывает своих отношений с несовершеннолетним подростком, что вызвало обеспокоенность общественности. Юлия Финесс и ранее привлекала внимание правоохранительных органов и проходила принудительное лечение.
