Игрокам «Кайрата» пообещали автомобили, если они победят «Реал»

Бизнесмен Турсенгали Алагузов, один из богатейших жителей Казахстана, заявил, что готов подарить автомобиль каждому игроку команды «Кайрат», если те сумеют победить испанский «Реал» в Алма-Ате.

Игра состоится 30 сентября. Предполагается, что «Реал», скорее всего, победит в гостевом матче, не только потому что является очень сильной командой, но и потому что прибыл почти в оптимальном составе.

Испанским игрокам в Казахстане устроили торжественный прием.

