Клуб юннатов «Зубренок» начнет работать в Гродненском зоопарке в октябре

29 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По будням ходить в школу, а по выходным в зоопарк смогут члены клуба юных натуралистов, который уже в октябре начнет работать в Гродненском зоопарке, рассказали БЕЛТА в учреждении.
В клуб юннатов приглашают учащихся 3−8-х классов, каждую неделю по субботам и воскресеньям они смогут приходить в зоопарк, где специалисты будут знакомить их с миром животных. Ребят ждут рассказы о животном мире планеты, биологии и образе жизни животных, особенностях их поведения. Для юннатов готовят тематические викторины, игры и тесты.
В «Живом уголке» школьники будут заниматься уборкой, кормлением животных и наблюдением за их поведением. Ребят ожидают также экскурсии в ветеринарный корпус, на кормокухню, в секции «Террариум», «Виварий», «Попугаи», «Птицы», «Копытные животные», «Хищные животные».
Юннаты будут принимать участие в проведении праздников и познавательных программ для посетителей. Самых ответственных привлекут к помощи сотрудникам на контактной площадке «Бабушкин дворик».-0-