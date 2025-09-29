Клуб юннатов «Зубренок» начнет работать в Гродненском зоопарке в октябре

В клуб юннатов приглашают учащихся 3−8-х классов, каждую неделю по субботам и воскресеньям они смогут приходить в зоопарк, где специалисты будут знакомить их с миром животных. Ребят ждут рассказы о животном мире планеты, биологии и образе жизни животных, особенностях их поведения. Для юннатов готовят тематические викторины, игры и тесты.