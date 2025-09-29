Ричмонд
Умер Александр Бушков, российский писатель и публицист

Александр Бушков умер на 70-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

Умер Александр Бушков, российский писатель и автор публицистики на исторические темы. Об этом стало известно после заявления друга умершего, писателя-фантаста Дмитрия Иванова и других близких публициста.

Как передает aif.ru со ссылкой на информацию от окружения Бушкова, с середины сентября писатель находился в больнице, проходя лечение от пневмонии. На момент смерти ему было 69 лет.

«29 сентября у него остановилось сердце. Пытались реанимировать, но врачи не смогли его спасти», — говорится в сообщении.

Александр Бушков писал произведения в жанрах фэнтези, боевик, детектив, научная фантастика и многих других. Одними из популярных романов его авторства является серии «Пиранья» и «Сварог».

Ранее KP.RU сообщал, что на 78-м году жизни умер композитор и заслуженный артист РСФСР Юрий Чернавский.