Над Белгородом прозвучала серия взрывов, силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников

Согласно информации Telegram-канала, в воздушном пространстве Белгорода уничтожили по меньшей мере четыре дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ). Отмечается, что беспилотники летели в сторону местной ТЭЦ, но были сбиты силами противовоздушной обороны РФ. Данных о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Напомним, накануне вечером украинские военные дважды атаковали Белгород из реактивных систем залпового огня. Как сообщил украинский блогер Анатолий Шарий, огонь вёлся из жилой застройки Харькова. В результате атаки в Белгороде произошёл масштабный сбой в подаче электроэнергии. Восстановительные работы продолжались всю ночь, уже к утру подачу электричества восстановили для большей части потребителей.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.