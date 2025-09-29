Над Белгородом прозвучала серия взрывов, силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников

Согласно информации Telegram-канала, в воздушном пространстве Белгорода уничтожили по меньшей мере четыре дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ). Отмечается, что беспилотники летели в сторону местной ТЭЦ, но были сбиты силами противовоздушной обороны РФ. Данных о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.