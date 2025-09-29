Волгоградская авиагавань временно приостановила работу

Ранее подобные ограничения уже вводились в аэропорту Волгограда, а также в Калуге, с целью обеспечения безопасности полетов. Тогда меры длились около трех часов и были сняты после стабилизации ситуации. Информация о причинах нынешнего ограничения и сроках его снятия пока не уточняется.