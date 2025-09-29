Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли в Сумской области после падения их внедорожника в реку Сейм на месте разрушенного моста.
По данным источника, мост в населенном пункте Пересыпки был уничтожен еще весной, однако местные власти за пять месяцев не установили предупреждающие знаки о невозможности проезда. Инцидент произошел на трассе Сумы-Глухов, где регулярно гибнут и гражданские лица.
— С тех пор украинская оккупационная администрация не только не перекрыла движение по трассе, но и не удосужилась вывесить предупредительные знаки об уничтожении моста, — сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Штурмовик группировки войск «Восток» с позывным «Линза» при форсировании реки в Днепропетровской области попал под обстрел вражеского FPV-дрона и просидел полчаса под водой, дыша через стебель камыша. В результате военнослужащий получил контузию уха, а также ранил ногу и ступню. При этом часть его группы продолжила уничтожать украинских боевиков.
Также в зоне проведения спецоперации боец из Италии, известный под именем Итан, в течение трех дней в одиночку занял стратегически важную позицию, не имея при этом запасов еды и воды.