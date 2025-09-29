Лучшим игровым фильмом Беларуси признан «Лист ожидания»

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм «Лист ожидания» режиссера Александра Ефремова признан лучшим игровым фильмом по итогам IX Республиканского фестиваля белорусских фильмов, который проходил в Бресте с 25 по 29 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры.
Программа фестиваля включала пять отдельных конкурсных программ: игровые, неигровые, телевизионные, анимационные и студенческие фильмы. Впервые работы оценивались не единым составом жюри, а отдельными экспертными группами для каждого направления. В жюри вошли не только белорусские специалисты, но и видные кинематографисты иностранных государств.
В конкурсе игровых фильмов, кроме приза за лучший игровой фильм, вручены и другие награды. Приз зрительских симпатий получил фильм «Классная» режиссера Кирилла Халецкого, приз «За лучший сценарий» — Валентин Залужный («Лист ожидания»), «За лучшую режиссуру» — Александр Ефремов («Лист ожидания»), «За лучшую операторскую работу имени Юрия Марухина» — Константин Эсадзе («Черный замок»).
Приза «За лучший дебют в кинорежиссуре имени Виктора Турова удостоен Кирилл Халецкий (“Классная”). Лучшую женскую роль, по версии жюри, сыграла Ирина Мороз (“Классная”), лучшую мужскую — Евгений Стычкин (“Черный замок”).
Лучшим неигровым признан фильм «Надя, вперед» Анастасии Муляровой. А лучшим анимационным — кинодилогия «Мемориальные комплексы Беларуси», «Мемориальные комплексы Беларуси — 2» (режиссеры Константин Андрюшечкин, Александр Ленкин, Татьяна Кублицкая, Наталья Костюченко, Ирина Тарасова, Юлия Пинцак).
Приз за лучший телевизионный фильм (телесериал) получила работа «Республика со звездочкой: Время побеждать» (режиссер — Виктория Альшевская), за лучшую студенческую работу — фильм «Aranarium. Паукариум» режиссера Василия Пименова.
Во время церемонии закрытия фестиваля, которая прошла в кинотеатре «Беларусь» города Бреста, министр культуры Руслан Чернецкий обратил внимание, что после продолжительной паузы, после тринадцати лет фестиваль национальных фильмов вернулся. Это стало праздником для всей страны, для всех кинематографистов Беларуси.
Министр также заметил, что второе столетие белорусского кино началось с ярчайших премьер. Белорусские кинематографисты в этом году радуют по всем направлениям: и в анимации, и в документальном, и игровом кино. -0-