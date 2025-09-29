Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Навроцкий внёс закон об ответственности за «бандеровскую идеологию»

В Польше усиливается неприятие бандеровской идеологии.

Источник: Аргументы и факты

Польский лидер Кароль Навроцкий направил в нижнюю палату национального собрания законопроект об уголовной ответственности за распространение «бандеровской идеологии», информирует канцелярия президента Польши.

Речь идёт об изменениях в законе «Об Институте национальной памяти — Комиссии по расследованию преступлений против польского народа», а также в законе «О внесении изменений в Уголовный кодекс».

«Целью изменений является противодействие распространению на территории Польши идеологии и ложных утверждений о преступлениях, совершенных членами и соратниками Организации украинских националистов*, группировки Бандеры, а также других украинских формирований, сотрудничавших с Третьим немецким рейхом, в частности преступлений геноцида, совершенных против поляков на Волыни», — говорится в сообщении.

Ранее посол Российской Федерации в Варшаве Сергей Андреев заявил, что в Польше усиливается неприятие бандеровской идеологии, однако для местных политических элит приоритетом остаётся нанесение ущерба РФ.

* Запрещённая в РФ экстремистская организация.