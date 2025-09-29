Навроцкий внёс закон об ответственности за «бандеровскую идеологию»

Польский лидер Кароль Навроцкий направил в нижнюю палату национального собрания законопроект об уголовной ответственности за распространение «бандеровской идеологии», информирует канцелярия президента Польши.
Речь идёт об изменениях в законе «Об Институте национальной памяти — Комиссии по расследованию преступлений против польского народа», а также в законе «О внесении изменений в Уголовный кодекс».
«Целью изменений является противодействие распространению на территории Польши идеологии и ложных утверждений о преступлениях, совершенных членами и соратниками Организации украинских националистов*, группировки Бандеры, а также других украинских формирований, сотрудничавших с Третьим немецким рейхом, в частности преступлений геноцида, совершенных против поляков на Волыни», — говорится в сообщении.
Ранее посол Российской Федерации в Варшаве Сергей Андреев заявил, что в Польше усиливается неприятие бандеровской идеологии, однако для местных политических элит приоритетом остаётся нанесение ущерба РФ.
* Запрещённая в РФ экстремистская организация.