Северное сияние охватило всю Россию из-за самой мощной солнечной вспышки в году

Жители России стали свидетелями редчайшего и масштабного космического явления — северного сияния, вызванного самой мощной солнечной вспышкой с начала 2025 года.
Небо над страной окрасилось в яркие цвета, и фотографии необычного зрелища поступают не только из северных регионов, но и из неожиданных мест.
По информации издания Readovka в своем Telegram-канале, очевидцами сияния уже стали жители Татарстана, Нижегородской, Свердловской, Омской, Ярославской и Ленинградской областей. Ожидается, что пик небесного шоу придется на вечер, и ближе к 23:00 необычное зрелище увидят и жители центральной России.
Несмотря на то, что сильная солнечная активность традиционно вызывает беспокойство у некоторых граждан, ученые заверили, что это явление не окажет негативного влияния на здоровье человека.
Самая крупная вспышка с 19 июня произошла на Солнце в воскресенье, 28 сентября, около полудня.
Во вторник, 23 сентября, на Солнце также была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности, и она уже направляется в сторону Земли. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики. Как повышение солнечной активности может отразиться на самочувствии людей, «Вечерней Москве» рассказал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.