Северное сияние охватило всю Россию из-за самой мощной солнечной вспышки в году

Во вторник, 23 сентября, на Солнце также была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности, и она уже направляется в сторону Земли. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики. Как повышение солнечной активности может отразиться на самочувствии людей, «Вечерней Москве» рассказал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.