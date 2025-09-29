В Ленобласти изъяли свыше 120 литров суррогатного алкоголя

Сотрудники ГИБДД остановили подозрительный автомобиль ВАЗ-2112 на трассе «Кола» в Ленинградской области. На его лобовом стекле располагалась информация о продаже спиртного. В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции выявили в автомобиле свыше 120 литров суррогатного алкоголя. Об этом оповестили в пресс-службе ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Так, автомобиль с запрещенным грузом удалось установить во время его остановки на одной из АЗС. В материале отмечено, что сотрудники ОБ ДПС № 2 предварительно позвонили по указанному на табличке номеру и договорились о покупке канистр с алкоголем.
Как оказалось, на продажу суррогата имелись спирт, водка и коньяк. Недобросовестного продавца вместе с изъятыми канистрами доставили в полицию.
СК России вместе с тем опубликовал новые детали расследования по делу об отравлении жителей Ленобласти метанолом. Суррогатный алкоголь изготавливали в поселке Трубников Бор и нелегально продавали. В результате погибли 33 человека.