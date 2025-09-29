В Госдуме предложили внедрить сервис «Смена фамилии»

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев и Ксения Горячева направили обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением внедрить сервис, который позволит автоматически заменять все документы при смене фамилии, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Необходимо внедрить сервис “Смена фамилии”, который позволит гражданину по одному заявлению в МФЦ или на “Госуслугах” инициировать замену всех необходимых документов», — сказано в обращении.
Отмечается, что при такой распространенной ситуации, как смена фамилии, люди по-прежнему сталкиваются со сложной бюрократической процедурой: для замены всех необходимых документов человеку приходится взаимодействовать с несколькими разными ведомствами, тратя время и средства на оплату госпошлин и визиты в ведомства.
«Существующий порядок замены документов при смене фамилии не соответствует принципам современного сервисного государства и должен быть изменен. Технологическая база для создания единой комплексной услуги уже существует: система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и портал “Госуслуги” позволяют автоматизировать обмен данными между ведомствами», — уточняется в документе.
Авторы обращения подчеркивают, что предложенный ими подход кардинально упростит жизнь миллионов людей и повысит качество и связанность государственных данных, а также снизит нагрузку на ведомства и МФЦ.
«Просим Вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть возможность создания единой комплексной государственной услуги по замене документов при смене фамилии. В случае поддержки данной инициативы, просим поручить профильным департаментам министерства проработать этот вопрос совместно с заинтересованными ведомствами», — говорится в документе.