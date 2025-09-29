«Хочется просто выть»: вдова Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян опубликовала видео в память о муже

Главный редактор RT, журналист и телеведущая Маргарита Симоньян 26 сентября стала вдовой. Режиссер Тигран Кеосаян умер в больнице, не приходя в сознание. Он девять месяцев находился в коме. Маргарита Симоньян после похорон опубликовала памятное видео, содержащее трогательные моменты из их с Тиграном Кеосаяном семейной жизни.
На видео супруг журналистки предстает режиссером, трудящимся на съемках. Он делится эмоциями от процесса создания кино. Маргарита Симоньян также выложила кадры, где режиссер учит детей играть на фортепиано.
Видео завершилось словами Тиграна Кеосаяна. Он был ведущим «Международной пилорамы». Автор шоу призывает: «Берегите себя и тех, за кого вы в ответе. “Международной пилорамы” сегодня не будет».
Церемония прощания с режиссером прошла 28 сентября. Ее провели в Армянской Церкви в Москве. Известные и простые люди прибыли на церемонию отдать долг памяти.