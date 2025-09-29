«Хочется просто выть»: вдова Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян опубликовала видео в память о муже

Главный редактор RT, журналист и телеведущая Маргарита Симоньян 26 сентября стала вдовой. Режиссер Тигран Кеосаян умер в больнице, не приходя в сознание. Он девять месяцев находился в коме. Маргарита Симоньян после похорон опубликовала памятное видео, содержащее трогательные моменты из их с Тиграном Кеосаяном семейной жизни.