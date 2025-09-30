Можно лишь раз в год: как теперь россиянам менять страховую и поликлинику по ОМС

Россиянам напоминают, что страховщики обязаны помогать своим клиентам, если в поликлинике отказали в помощи, требуют деньги за бесплатные услуги или оказали некачественную медицинскую помощь. Это правило осталось прежним. При этом теперь страховые компании должны сопровождать пациентов на всех этапах лечения. В их обязанности входит и информирование клиентов о возможности пройти диспансеризацию вечером и в выходные дни.