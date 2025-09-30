Можно лишь раз в год: как теперь россиянам менять страховую и поликлинику по ОМС

В России в сентябре вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС). Они касаются каждого, кто ходит в поликлинику. Теперь сменить страховую компанию или медицинское учреждение можно только раз в год и в строго отведенный период. Рассказываем о главных изменениях.
Основное нововведение — ограничение на частую смену страховщика и поликлиники. Сделать это разрешается не чаще одного раза в год. Причем подать заявление нужно успеть до 1 ноября.
Ограничение снимается при переезде в другой регион. Менять страховую компанию и место прикрепления в таком случае можно в любое время — после переезда.
Порядок смены страховщика остается прежним. Нужно подать в компанию, которая выдала ОМС, заявление установленного образца. Сделать это можно и онлайн — через портал госуслуг или сайт территориального фонда ОМС. Но для этого потребуется усиленная электронная подпись.
Важно помнить, что действующий полис ОМС работает по всей России. Вас обязаны принять в любой поликлинике страны, даже если прикреплены в другом городе.
Для новорожденных детей введен особый порядок. С момента рождения и до государственной регистрации ребенка должны обслуживать по полису ОМС его матери или другого законного представителя.
После получения свидетельства о рождении родители должны выбрать страховую компанию для ребенка. Если они этого не сделают, новорожденного автоматически прикрепят к той же страховой, что и у родителей.
Россиянам напоминают, что страховщики обязаны помогать своим клиентам, если в поликлинике отказали в помощи, требуют деньги за бесплатные услуги или оказали некачественную медицинскую помощь. Это правило осталось прежним. При этом теперь страховые компании должны сопровождать пациентов на всех этапах лечения. В их обязанности входит и информирование клиентов о возможности пройти диспансеризацию вечером и в выходные дни.
Новые нормы упорядочивают работу частных клиник в системе ОМС. Теперь комиссии будут рассматривать их заявки на участие в программе обязательного страхования.