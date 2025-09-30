Что можно и нельзя делать на Вселенские бабьи именины 30 сентября

Православная церковь 30 сентября вспоминает святую Софию, а также трех ее дочерей Веру, Надежду и Любовь. В народе празднуют Вселенские бабьи именины. Все дело в том, что в указанную дату женщины и девушки обязательно плакали, чтобы год обошелся без слез.
Что нельзя делать 30 сентября.
Под запретом 30 сентября как тяжелый физический труд, так и бытовые дела. Не рекомендуется заниматься рукоделием. Кроме того, не следует устраивать шумные застолья. А еще предки считали плохой приметой свадьбы и венчания в последний день сентября.
Что можно делать 30 сентября.
По традиции, в названный день было принято сходить в церковь и молиться Вере, Надежде, Любви. У святых просили о благополучии, женском здоровье, а также о сохранении семьи. Также 30 сентября угощали выпечкой и сладостями, чтобы в доме было счастье.
Согласно приметам, пасмурная погода предсказывает теплую погоду в течение двух недель. В том случае, если журавли улетают на юг 30 сентября, то на Покров (православные верующие указанный праздник отметят 14 октября) будет мороз.
Тем временем мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 октября 2025 года: подорожает коммуналка и питание в школах, изменения в ЕРИП, оформлении автостраховки и ценах ритуальных услуг, отмена льготы на электрички.
Кстати, мы узнали, когда включат отопление в Беларуси в 2025: что известно, даты, сроки.
Ранее гендиректор «БКМ Холдинг» сказал, в каком районе Минска хотел бы видеть трамвайные пути: «В обычный трамвай влезает пассажиров практически в два раза больше, чем в электробус».