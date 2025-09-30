Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать на Вселенские бабьи именины 30 сентября

Узнали, приметы и запреты на день Веры, Надежды, Любови, который отмечают 30 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 30 сентября вспоминает святую Софию, а также трех ее дочерей Веру, Надежду и Любовь. В народе празднуют Вселенские бабьи именины. Все дело в том, что в указанную дату женщины и девушки обязательно плакали, чтобы год обошелся без слез.

Что нельзя делать 30 сентября.

Под запретом 30 сентября как тяжелый физический труд, так и бытовые дела. Не рекомендуется заниматься рукоделием. Кроме того, не следует устраивать шумные застолья. А еще предки считали плохой приметой свадьбы и венчания в последний день сентября.

Что можно делать 30 сентября.

По традиции, в названный день было принято сходить в церковь и молиться Вере, Надежде, Любви. У святых просили о благополучии, женском здоровье, а также о сохранении семьи. Также 30 сентября угощали выпечкой и сладостями, чтобы в доме было счастье.

Согласно приметам, пасмурная погода предсказывает теплую погоду в течение двух недель. В том случае, если журавли улетают на юг 30 сентября, то на Покров (православные верующие указанный праздник отметят 14 октября) будет мороз.

Тем временем мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 октября 2025 года: подорожает коммуналка и питание в школах, изменения в ЕРИП, оформлении автостраховки и ценах ритуальных услуг, отмена льготы на электрички.

Кстати, мы узнали, когда включат отопление в Беларуси в 2025: что известно, даты, сроки.

Ранее гендиректор «БКМ Холдинг» сказал, в каком районе Минска хотел бы видеть трамвайные пути: «В обычный трамвай влезает пассажиров практически в два раза больше, чем в электробус».