Народный календарь. Чем нужно мыть окна на Астафьевы ветры, 3 октября

3 октября православные чтут великомученика Евстафия Римского. Будучи военачальником при римских императорах Тите и Траяне, Евстафий решил принять христианство, так как однажды на охоте увидел образ Иисуса Христа между рогами оленя. Вместе с ними крестились его жена Феопистия и два их сына. На долю великомученика выпала тяжелая судьба: его слуги умерли, скот пал, а сам Евстафий был разлучен с женой и детьми.
Перенеся испытания без ропота, он воссоединился с родными, а позже Траян призвал его в качестве военачальника. При следующем правителе, Адриане, устроившем большой языческий праздник, Евстафий отказался принести жертвы идолам. За это разгневанный император казнил святого и его семью.
На Руси его называли Ветряком, а дату 3 октября — Астафьевы ветры. В этот день было принято мыть окна с добавлением святой воды. В старину верили, что это поможет защитить дом от нечистой силы. Женщины в этот день занимались домашними делами, а мужчины удобряли землю навозом.
Приметы погоды:
Северный и западный ветер — к осадкам, восточный — к теплу, северо-западный — к холоду и дождю, южный — к хорошему урожаю озимого хлеба.
Небо с утра пасмурное и низкое — к ненастью.
Луна в круге — лето будет сухое.
Именины отмечают: Татьяна, Федор, Иларион, Михаил, Александр, Василий, Иван, Олег.