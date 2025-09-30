Народный календарь. Чем нужно мыть окна на Астафьевы ветры, 3 октября

3 октября православные чтут великомученика Евстафия Римского. Будучи военачальником при римских императорах Тите и Траяне, Евстафий решил принять христианство, так как однажды на охоте увидел образ Иисуса Христа между рогами оленя. Вместе с ними крестились его жена Феопистия и два их сына. На долю великомученика выпала тяжелая судьба: его слуги умерли, скот пал, а сам Евстафий был разлучен с женой и детьми.