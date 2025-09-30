День уютного вязаного пледа и День улета: какие праздники отмечают в России и мире 30 сентября

День уютного вязаного пледа в 2022 году учредил творческий журнал «Креаликум» с целью «раскрасить яркими красками осень» и добавить в нее «частичку тепла и уюта». Потому в этот праздник принято вязать плед и дарить его друзьям и родным. В эту дату также можно укутаться в плед, заварить чай или какао и смотреть на пасмурное осеннее небо.