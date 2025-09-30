Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мир находится в состоянии «войны нового типа» с Россией.
По его словам, это уже не потенциальная угроза, а свершившийся факт, который западное трансатлантическое сообщество должно осознать.
— Это война. Мы не хотели этого, иногда это странно, война нового типа, но это все равно война, —подчеркнул польский лидер,
Он также призвал лидеров общественного мнения донести эту реальность до всех, передает газета The Guardian.
Представители Службы внешней разведки РФ в этом контексте сообщили, что НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. Министр культуры Польши Ханна Врублевская в свою очередь заявила, что страна разрабатывает план эвакуации произведений искусства на случай «войны с Россией».