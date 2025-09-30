Ричмонд
Военкор Сладков: в армии США фото семьи приравниваются к порнографии

Американским солдатам запрещено иметь при себе фотографии родственников.

Источник: Аргументы и факты

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что солдатам ВС Соединённых Штатов запрещено иметь при себе фотографии родственников, так как такие снимки о’приравниваются" командирами к порнографии.

«Всё постепенно: изучение символов, изучение песен про армию. Одновременно изучение запретных предметов, которые нельзя. Например, фотографии родственников. Приравнивается к порнографии», — сказал он в интервью актёру Вячеславу Манучарову на Rutube.

По словам Сладкова, таким образом американское командование пытается «заглушить самолюбие и другие качества», которые «мешают» рядовым.

Ранее сообщалось, что при крушении вертолёта в американском штате Вашингтон погибли четверо американских военных.

Также стало известно, что Военно-воздушные силы Соединённых Штатов столкнулись с трудностями в эксплуатации и обслуживании военных самолётов.