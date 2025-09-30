Путин поздравил россиян с днем воссоединения с новыми регионами

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с РФ.
«Дорогие друзья, уважаемые граждане России! Сердечно поздравляю вас с праздником — с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с нашей большой сплоченной страной», — сказал глава государства в видеообращении.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли