Путин поздравил россиян с днем воссоединения с новыми регионами

Путин поздравил россиян с днем воссоединения с четырьмя новыми регионами.

Источник: Пресс-служба Президента России

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с РФ.

«Дорогие друзья, уважаемые граждане России! Сердечно поздравляю вас с праздником — с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с нашей большой сплоченной страной», — сказал глава государства в видеообращении.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23—27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент России 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.